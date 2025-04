MN - Tavelin: "D'amico va anche a chiedere che problemi ci sono dal magazziniere alla segretaria e usa il suo ruolo per risolverli"

Tony D'Amico è un nome forte per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Conosciamolo meglio attraverso le parole di chi lo ha seguito per anni da vicino, come il collega Gianluca Tavelin de "L'Arena".

Si riporta di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it:

Per parola dell'amministratore delegato Furlani, il Milan cerca un direttore sportivo tradizionale. Figura che in questi due anni in rossonero è mancata

"D'Amico ha quella sensibilità che avevano i vecchi dirigenti, va a chiedere che problemi ci sono dal magazziniere alla segretaria e usa il suo ruolo per risolverli. Non è uno che bada solo alla questione della costruzione della squadra ma gli sta a cura tutto, è insomma un dirigente a 360°".