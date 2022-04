MN - Tecca sulla lotta Scudetto: "Sono mesi che ci trastulliamo con il giochino favorite"

MilanNews.it

Massimo Tecca, giornalista di SkySport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla lotta Scudetto: “Inter favorita? Non abbiamo elementi per dirlo, sono mesi che ci trastulliamo con questo giochino. Anzitutto non facciamo l’errore di pensare che il recupero con il Bologna sia già vinto. Il calendario mette di fronte delle insidie ogni settimana e, quasi sempre, emergono delle sorprese”.

Tutto come prima?

“Milan e Inter un po’ più avanti rispetto al Napoli, ma questo campionato sembra fatto proprio per smentire i pronostici”.