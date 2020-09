MN - Terminato l'incontro con Riso per Sportiello e i vari assistiti

E' terminato l'incontro tra il Milan e Giuseppe Riso presso la sede di via Aldo Rossi. Sul tavolo il nome di Marco Sportiello, possibile nome per il ruolo di secondo portiere. Il colloquio è proseguito per un'ora e mezza. Nell'incontro è stato fatto il punto anche sugli assistiti del noto agente che già militano nel Milan, ovvero Maldini, Colombo e Olzer.