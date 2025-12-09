MN - Tillman: "Al Mondiale, con Pulisic, noi Usa abbiamo tanti giocatori di qualità e non possiamo nasconderci"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'americano Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen compagno di nazionale di Christian Pulisic. Dopo la doppietta di ieri sera al Toro, tanti club importanti tra cui il Manchester United sono tornati in auge per il milanista.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

All'ultimo mondiale in casa nel lontano 1994 gli States di Lalas, Wynalda e Jones non andarono oltre gli ottavi di finale dove un gol di Bebeto mise fine al sogno americano. Con un grande Pulisic raggiungere i quarti per la prima volta dal 2002 è un traguardo alla portata della squadra allenata da Pochettino?

"Penso che ne abbiamo le qualità (per andare lontano, ndr). L'obiettivo primario è superare la fase a gironi e poi vediamo perché nella fase a eliminazione diretta tutto può succedere. Abbiamo tanti giocatori di qualità e non possiamo nasconderci. Bisogna solo credere in noi stessi perché possiamo andare davvero lontano."

IL COMMENTO DEL DIRETTORE VITIELLO SU PULISIC

"Nella ripresa a Torino - ha scritto, nel suo editoriale, il direttore di MilanNews Antonio Vitiello - è entrato Capitan America, il supereroe del Milan che ha preso il Toro per le corna e ha salvato il Diavolo. Una doppietta pazzesca soprattutto perché ieri aveva 39 di febbre e la sua presenza era stata messa seriamente a rischio. Ieri mattina ha scelto di viaggiare per Torino, lo staff medico con il dottor Mazzoni lo ha rimesso in piedi, e ha sfoderato una doppietta pesantissima. Pulisic ha voluto giocarla a tutti i costi questa partita. E non solo l’ha giocata ma l’ha decisa con due gol in pochi minuti. Il Milan non ha una vera punta ma ha un giocatore fortissimo lì davanti, un cecchino. Christian è già a quota 7 reti in serie A e se pensiamo ai minuti disputati, il dato diventa ancora più impressionanti, perché Pulisic ha saltato già diverse partite".