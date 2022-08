MN - Tiribocchi: "Non tutte le squadre possono permettersi le rotazioni del Milan"

MilanNews.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale commentatore tecnico per DAZN, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla rosa del Milan: "Se Kjaer sta bene è una garanzia in difesa. Alla lunga, a centrocampo, Pobega potrà dire la sua così come Origi in avanti. Il Milan ha un roster ampio, con l’Udinese ha tenuto fuori a proposito di Origi sia l’ex Liverpool sia Giroud. Non tutte le squadre possono permettersi queste rotazioni…”