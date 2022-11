MN - Tonali, esiti negativi dagli esami: il giocatore torna in Italia

Fonte: Pietro Mazzara

Scampato pericolo per Sandro Tonali e per il Milan. Il giocatore rossonero, infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, si è sottoposto poco fa a degli esami di accertamento che hanno dato fortunatamente esiti negativi. Il numero 8 del Diavolo, dunque, tornerà normalmente in Italia con il resto del gruppo.

