MN - Tossani: "Leao? Un giorno va in campo lui, l'altro ci va suo cugino"

Il Milan perde a Rotterdam e rischia grosso in Champions League. Ancora una volta sono emersi problemi di approccio della squadra e anche uno scarso equilibrio. Ne abbiamo parlato con il match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it.

Leao a Rotterdam è stato tra i peggiori. Giocatore croce e delizia

"Non sai mai quale Leao vada in campo. C'è un Leao che spariglia le carte, che spacca le partite e poi la gara seguente sembra entri in campo il cugino. L'azione a tu per tu col portiere dove è inciampato è simbolico del periodo di Leao".

Conceiçao fatica trovare una quadra

"E vedendo il suo contratto non mi stupirei se andasse via a fine stagione. Se la squadra non fa il calcio che vuole lui e vedendo il nervosismo, palesato anche in conferenza stampa, non sarei sorpreso se le strade si dividessero".

Questo Milan è una macchina davvero inguidabile?

"Il problema è ai vertici, chi ha costruito la squadra. Gli allenatori sono stati scelti indipendentemente dalle caratteristiche della squadra. Assembliamo, poi cerchiamo il pilota. Ma così è davvero complicato".