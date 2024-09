MN - Tossani. "Se si continua per questa strada, Loftus-Cheek è destinato al ruolo di jolly, ricoprendo funzioni che non sono le sue dato che è una mezzala"

Paulo Fonseca cambia e si porta il derby a casa. Vince il coraggio del tecnico portoghese e potrebbe essere la svolta sua e del Milan in questa stagione. Ne abbiamo parlato col match analyst Michele Tossani, in esclusiva per MilanNews.it:

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Loftus-Cheek da trequartista e da mediano non ha inciso. Ed è stato il sacrificato del derby

"Se si continua per questa strada è destinato al ruolo di jolly, ricoprendo funzioni che non sono le sue dato che è una mezzala. Se si adatta bene, altrimenti le strade dovranno separarsi".