MN - Tovalieri su Scamacca: "È uno dei giovani migliori. Si capiva che aveva potenziale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tovalieri, ex attaccante, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Scamacca: “E’ uno dei migliori giovani in circolazione e, magari, anche in Nazionale avrebbe meritato maggior spazio. Sa proteggere la palla, è bravo con i piedi, colpisce bene di testa ed ha margini di miglioramento enormi. Me lo ricordo nelle giovanili della Roma, quando allenavo il vivaio giallorosso, e già si capiva che le potenzialità erano quelle del grande attaccante”.