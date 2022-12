MN - Trauma alla spalla destra per Ballo-Toure. Verrà rivalutato nei prossimi giorni

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Al minuto 91' Fodé Ballo-Toure, terzino sinistro del Milan, è uscito dolorante dal campo per un colpo alla spalla dopo aver presenziato per 25' nell'amichevole contro il PSV Eindhoven. E come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il senegalese ha subito un trauma alla spalla destra e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Di Antonio Vitiello