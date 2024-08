MN - Turci: "Fischi a Calabria ingenerosi, dà sempre l'anima per la maglia"

vedi letture

Il Milan ha fatto il suo esordio (deludente) in campionato sabato sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Nonostante una prestazione sottotono, la formazione di Paulo Fonseca è riuscita comunque a strappare un pareggio, dopo essere andata sotto di due gol, evitando la prima sconfitta stagionale. Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha parlato di che Milan è stato sabato sera, lui che l'ha vissuto direttamente da bordocampo.

Sui fischi a Calabria

"I fischi a Calabria francamente mi sono dispiaciuti per lui, perché è uno che dà sempre l'anima per questa maglia, ci mette la faccia, cerca sempre di fare del suo meglio, e si mette a disposizione. Siamo alla prima giornata, e bisogna pensare che è ancora calcio d'agosto. In un calcio ancora poco indicativo rispetto a quello che vedremo nei prossimi mesi, i fischi sono un po' ingenerosi".

Maignan è tornato al top

"Maignan è la certezza di questo Milan. Io credo che sia il miglior portiere della Serie A e che sia un fattore per il Milan, per leadership e quello che riesce a trasmettere. Ogni anno riesce a fare un ulteriore salto di qualità, quest'anno le aspettative aumentano ulteriormente. Anche lui è passato per un momento di difficoltà, però poi i grandi giocatori si vedono lì, quando riescono a reagire, e ho la sensazione che quest'anno abbia la fiducia e l'esperienza giusta per diventare ancora più leader di questo Milan".