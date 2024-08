MN - Turci: "Le sensazioni di quest'anno sono molto più positive rispetto a 12 mesi fa"

Il Milan ha fatto il suo esordio (deludente) in campionato sabato sera contro il Torino di Paolo Vanoli. Nonostante una prestazione sottotono, la formazione di Paulo Fonseca è riuscita comunque a strappare un pareggio, dopo essere andata sotto di due gol, evitando la prima sconfitta stagionale. Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, il giornalista di DAZN Tommaso Turci ha parlato di che Milan è stato sabato sera, lui che l'ha vissuto direttamente da bordocampo.

Che ambiente hai trovato di ritorno dalle vacanze?

"Ti dico la verità: l'ambiente mi sembra elettrico. Si respira veramente grande entusiasmo per questo nuovo corso. Io credo che sia stato bravo anche Fonseca a trasmettere ottimismo e fiducia. È chiaro che il pubblico sta ancora cominciando a conoscere un pochino la squadra, soprattutto i nuovi giocatori, i punti fermi di questa stagione. Però devo dirti, almeno l'attesa della partita si sentiva. Ci sono delle sensazioni che sono ottime per questa stagione. Il pubblico che di fatto aveva trascinato nelle ultime stagioni il Milan, ha risposto presente. Le sensazioni sono molto più positive rispetto all'inizio della passata stagione. Rispondere subito così, con 70mila persone, per un Milan-Torino del 17 di agosto, significa che comunque hai voglia di vedere questo Milan. Secondo me questo è importante: i tifosi ci sono, adesso deve rispondere la squadra".