MN - Tutto San Siro per Leao: altro coro lanciato dalla Curva. Il portoghese ringrazia e applaude

Così come prima dell'inizio della partita, la Curva Sud ha coinvolto tutto lo stadio in un coro per Rafael Leao, richiamando alcuni tifosi per i fischi al portoghese durante Milan-Sassuolo. Leao, mentre si riscaldava a bordo campo, applaudendo e ringraziando San Siro.