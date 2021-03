MN - Twomey (The Athletic): "Tomori ha qualità ma non pensavo potesse dividere subito la coppia titolare"

Liam Twomey, giornalista di The Athletic UK, intervistato da MilanNews.it (qui l'articolo completo) si è soffermato sull'impatto avuto da Fikayo Tomori in rossonero: "Non immaginavo potesse dividere la coppia difensiva che ha portato il Milan in testa alla Serie A. L'infortunio di Kjaer gli ha permesso di avere una possibilità immediata, ma il fatto che ora stia giocando dall'inizio al posto di Romagnoli - il capitano del club! - è molto sorprendente. Ha sempre avuto il talento per giocare ad alto livello in ogni principale campionato europeo, quindi non è una enorme sorpresa in questo senso".