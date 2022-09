MN - Ugbo su Tomori: "Può diventare anche più forte di Terry e Ferdinand"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ikè Ugbo, ex compagno di Tomori nelle giovanili dei Blues e oggi in forza al Troyes, ha parlato del numero 23 rossonero in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. In particolare ha risposto così alla seguente domanda:

Potrà raggiungere il livello di tre miti del calcio inglese come Tony Adams, Rio Ferdinand and John Terry?

"Può diventare anche più di forte di loro. È giovane, ha il tempo dalla sua parte e tanti margini di crescita".