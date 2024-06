MN - Under 23, la documentazione dell'Ancona è incompleta. Milan vicino alla seconda squadra: tra una settimana l'ufficialità

vedi letture

Come è noto il Milan è al lavoro per formare la squadra under 23. Sul solco dei progetti di Juventus e Atalanta che stanno andando bene, anche i rossoneri hanno intenzione di avviare la propria seconda squadra che giocherebbe, così come bianconeri e nerazzurri, in Serie C. Alla mezzanotte di ieri è scattata la deadline per il deposito delle iscrizioni al prossimo torneo di Serie C (l'11 giugno per i club protagonisti nelle ultime fasi dei playoff). Il Milan guarda interessato: in caso di domanda presentata e rigettata i rossoneri sarebbero primi nella graduatoria..

La squadra più in bilico è l'Ancona che ha effettivamente presentato la domanda di iscrizione entro la mezzanotte, facendo una vera e propria corsa contro il tempo nella serata di ieri. Eppure secondo quanto emerso dalle verifiche della redazione di MilanNews.it, la documentazione presentata dal club marchigiano sarebbe incompleta e dunque spalancherebbe le porte dell'iscrizione alla Serie C per l'under 23 rossonera. Per la decisione ufficiale, però, è necessario aspettare il giudizio della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) che arriverà tra una settimana.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara