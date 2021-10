MN - Verso Atalanta-Milan, Kjaer favorito su Romagnoli per far coppia con Tomori

In vista della sfida di domenica contro l’Atalanta, si inizia a pensare alla formazione che Stefano Pioli schiererà. I rossoneri vanno verso la quasi totale riconferma degli 11 che hanno iniziato il match contro l’Atletico Madrid. Il ballottaggio più grande che il tecnico rossonero ha è quello se far rientrare Simon Kjaer dal primo minuto al posto di Alessio Romagnoli oppure no. Al momento, il danese è favorito rispetto al capitano per far coppia con Fikayo Tomori.