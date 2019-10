Dopo la sfortunata prestazione di domenica scorsa contro la Fiorentina, Ismaël Bennacer potrebbe tornare in panchina per Genoa-Milan. Secondo quanto risulta a MilanNews.it l'algerino è in ballottaggio con Lucas Biglia. L'argentino potrebbe ritrovare la titolarità dopo non aver giocato nemmeno un minuto contro Torino e Fiorentina.