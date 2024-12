MN - Verso il 125°: contro il Genoa attesa una coreografia su tre anelli

La prossima partita in casa in campionato del Milan sarà speciale: i rossoneri festeggeranno il 125° anniversario del club a margine della gara di campionato, al 16esima giornata, contro il Genoa degli ex Balotelli e Vieira in programma il 15 dicembre alle 20.45. Tante le iniziative che saranno organizzate dalla società per vivere al meglio una grande giornata: tra queste, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, ci si aspetta anche una maxi-coreografia che interesserà tutti e tre gli anelli di San Siro.

Attesi diversi ospiti di livello, specialmente ex calciatori. Per ora questi sono quelli che hanno confermato la propria presenza: van Basten, Rijkaard, Gullit, Seedorf, Inzaghi, Pato, Abbiati, Simone, Tassotti, F.Galli, Evani, Donadoni, Costacurta, Serginho, Zambrotta, Jankulovski, Brocchi, Zaccardo e Oddo.