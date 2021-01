MN - Verso la Coppa Italia: possibile titolarità per Tatarusanu. Conti, Dalot e Kalulu si scaldano per la difesa

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, nella gara con il Torino in Coppa Italia, ci potrebbero essere alcuni cambi di formazione. Possibile titolarità per Tatarusanu in porta che potrebbe concedere un turno di riposo per Donnarumma. Turnover probabile anche in difesa con Kalulu, Conti e Dalot che potrebbero trovare posto in difesa. In mezzo al campo e in attacco, invece, poche alternative.

di Pietro Mazzara