MN - Verso Lazio-Milan, domattina la partenza dei rossoneri per Roma

© foto di DANIELE MASCOLO

Ci si avvicina a grandi passi all'importantissima sfida di domani sera all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A.

A Milanello si è già messo in moto l'iter organizzativo: questa mattina la squadra si è allenata, mentre alle 14:15 mister Pioli è atteso in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia. I rossoneri partiranno in aereo domattina per Roma, per poi trasferirsi in hotel per il pranzo. Nel tardo pomeriggio infine avverrà il trasferimento all'Olimpico.