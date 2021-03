MN - Verso Manchester United-Milan: domani alle 16.30 la partenza dei rossoneri per Manchester

In vista del match di giovedì contro il Manchester United, valido per l'andata degli ottavi di Europa League, il Milan partirà domani pomeriggio per l'Inghilterra: il volo con a bordo il gruppo rossonero di Stefano Pioli decollerà dall'aeroporto di Malpensa alle 16.30 per raggiungere Manchester alle 17.30 locali.