MN - Verso Milan-D.Zagabria, si attende l'arrivo dei tifosi croati a San Siro: polizia in assetto anti sommossa

Fonte: dagli inviati Vitiello, Mazzara e Gioia

Come riportano gli inviati di Milannews.it, c'è preoccupazione intorno a San Siro per l'arrivo dei tifosi della Dinamo Zagabria: la polizia è in assetto antisommossa e la circolazione è bloccata in alcune vie intorno allo stadio. Alcuni elicotteri stanno volando sopra l'impianto milanese per controllare dall'alto la situazione.