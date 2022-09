MN - Verso Milan-Dinamo Zagabria: Brahim in vantaggio su De Ketelaere

Fonte: Pietro Mazzara

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Brahim Diaz è, al momento, favorito su De Ketelaere per giocare da trequartista centrale nel 4-2-3-1 domani contro la Dinamo Zagabria; tale scelta rientrerebbe in una valutazione tecnica (oggi sono stati provati entrambi a Milanello) e nella logica della rotazioni anche in vista del match contro il Napoli.