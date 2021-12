MN - Verso Milan-Liverpool: Kalulu favorito su Florenzi, ballottaggio Messias-Saelemaekers in avanti

Da Milanello arrivano le ultime indiscrezioni sulla probabile formazione del Milan che scenderà in campo dal primo minuto contro il Liverpool: davanti a Maignan, dovrebbero esserci Kalulu (favorito su Florenzi), Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez, in mezzo al campo spazio invece alla coppia composta da Tonali e Kessie. In avanti ci sarà Ibrahimovic, alle sue spalle Diaz e Krunic sono sicuri di una maglia da titolare, mentre Messias e Saelemaekers si giocano l'ultimo posto in campo dal primo minuto.