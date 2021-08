MN - Verso Milan-Panathinaikos, rossoneri in campo con la formazione tipo

Il Milan sabato sera scenderà in campo a Trieste per l'ultima amichevole pre-campionato. Ad affrontare i rossoneri ci saranno i greci del Panathinaikos. In occasione di questa partita, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli è intenzionato a schierare la formazione "tipo" contro la squadra ellenica. Davanti a Maignan, infatti, ci saranno Theo Hernandez, Kjaer/Romagnoli (in ballottaggio), Tomori e Calabria. In mediana dovrebbe tornare la coppia Kessie-Bennacer, destinata ad essere titolare contro la Sampdoria. In attacco, infine, agiranno Rafael Leao (in vantaggio su Rebic), Brahim Diaz, Saelemaekers e Giroud.