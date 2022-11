MN - Verso Milan-Salisburgo, gli assenti alla rifinitura di oggi

Fonte: Antonio Vitiello; Antonello Gioia

Sessione di allenamento mattutina per il Milan, che si è ritrovato a Milanello in vista del prossimo match di Champions League in programma domani sera a San Siro contro il Salisburgo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, sono stati diversi gli assenti alla rifinitura odierna svolta dal gruppo rossonero. Tra questi figura anche Dest, che ha svolto un lavoro personalizzato. Oltre all'ex Barça, a non prender parte ai lavori del gruppo milanista sono stati i lungodegenti Maignan, Calabria, Florenzi, Ibrahimovic e Saelemaekers.