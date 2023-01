MN - Verso Milan-Sassuolo: domani a San Siro attesi circa 70 mila spettatori

Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan sta attraversando un momento difficile e per questo i suoi tifosi vogliono far sentire ancora una volta la loro vicinanza e il loro supporto alla formazione rossonera: domani alle 12.30 per il match casalingo contro il Sassuolo, sono infatti attesi a San Siro circa 70 mila spettatori. Si tratta senz'altro di un'altra risposta importante del pubblico milanista.