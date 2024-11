MN - Verso Real Madrid-Milan: ecco chi ha partecipato al pranzo UEFA per i due club

Come accade sempre a poche ore dal fischio d'inizio di ogni match di Champions League, anche a Madrid è andato in scena oggi il consueto pranzo UEFA tra i rappresentanti di Real e Milan. Per il club rossonero erano presenti Maikel Oettle, Chief Commercial Officer della società di via Aldo Rossi, Tania Moreno, Chief Marketin Officer, e due rappresentanti del fondo RedBird. Per gli spagnoli, invece, c'erano Emilio Butragueño e il vice-presidente dei Blancos.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello