MN - Verso Sassuolo-Milan, sabato alle 14:15 la conferenza di mister Pioli

Ultima settimana di allenamenti a Milanello per l'ultimo match dell'anno: i rossoneri sono al lavoro concentrati per la gara di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Inizia di conseguenza tutto l'iter organizzativo in vista della gara del Mapei Stadium: la conferenza di mister Pioli, l'ultima di questa stagione, è prevista per sabato 21 alle ore 14:15 nel centro sportivo di Carnago. Come sempre potrete seguire tutte le dichiarazioni del mister qui su MilanNews.it grazie al nostro live testuale.