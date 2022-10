MN - Verso Torino-Milan: Pioli valuta alcuni cambi di formazione rispetto a Zagabria

Fonte: Pietro Mazzara

Dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria in Champions League, per il Milan è il momento di tornare a pensare al campionato e al prossimo impegno di domenica contro il Torino. Per il match in casa dei granata, Stefano Pioli starebbe valutando alcuni cambi di formazione rispetto alla sfida di martedì in Croazia: Tomori, assente in Europa in quanto squalificato, dovrebbe prendere il posto di Gabbia al centro della difesa, mentre in mezzo al campo Pobega potrebbe far rifiatare uno tra Tonali e Bennacer. Sulla trequarti potrebbe esserci due novità: a destra Messias per Rebic, al centro Brahim Diaz per De Ketelaere. In avanti infine ballottaggio Origi-Giroud.