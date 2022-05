MN - Verso Verona-Milan, sabato alle 14:15 la conferenza di mister Pioli

MilanNews.it

Ci si avvicina a Verona-Milan di domenica sera e allora inizia a mettersi in moto l'iter organizzativo per quanto riguarda la trentaseiesima giornata di questo campionato di Serie A: la conferenza di mister Pioli per presentare la sfida con gli scaligeri ha una data e un'ora. Il tecnico rossonero parlerà dalla sala stampa di MIlanello sabato 7 maggio alle ore 14:15. Come sempre potrete seguire tutte le sue dichiarazioni qui su MilanNews.it grazie alla nostra diretta testuale.