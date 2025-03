MN - Viaggio di Furlani a Dubai: incontrerà i partner commerciali del Milan

Approfittando della sosta nazionali, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, volerà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per una due giorni di incontri con i partner commerciali del club. Lo apprende la redazione di MilanNews.it.

Nel novembre 2023, lo stesso Furlani, in occasione dell'apertura della sede del club a Dubai, aveva dichiarato al The National quanto segue, elogiando le opportunità della zona: "L'apertura di questa sede è per noi un passo molto importante nel nostro percorso rivolto al futuro. Se torniamo indietro a 10 anni fa, abbiamo avuto un periodo di qualche difficoltà come club, come azienda e sul campo abbiamo attraversato un processo di inversione di tendenza, razionalizzazione e cambio di strategia iniziato circa cinque anni fa. Abbiamo un rapporto con la regione e con Dubai da molto tempo. C'è un enorme potenziale perché è una regione affamata di calcio. Lo vedi dappertutto, davvero. C'è questo amore per il calcio e questa passione incrollabile che è così evidente. A volte sembra di essere in Italia".

Negli Emirati Arabi Uniti, d'altronde, il Milan vanta da tempo diverse relazioni, tra cui quella commerciale con Fly Emirates (Principal Partner e partner dal 2007). L'ufficio del club a Dubai ha reso i rossoneri la prima società calcistica italiana ad aprire un ufficio nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa); la sede è un ulteriore modalità per rafforzare il rapporto con la fanbase locale (oltre 35 milioni di tifosi nell'intera area MEA - Medio Oriente e Africa - fanno di AC Milan il Club italiano più seguito della regione), costruire ponti con la comunità locale e coltivare nuovi rapporti in questo mercato strategico.

di Antonello Gioia