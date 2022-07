MN - Villach, Pioli apre allenamento ai tifosi. Gli aggiornamenti su Baka e Pobega

MilanNews.it

Allenamento defatigante per la squadra in quel di Villach, che fino a mercoledì sarà la casa del Milan nel mini ritiro in Austria. Stefano Pioli, vedendo tanti tifosi all’esterno dello stadio della cittadina austriaca, con alcuni di questi che si sono arrampicati sui tetti delle auto per vedere l’allenamento, ha fatto entrare i supporters arrivati li per mostrare il loro supporto ai campioni d’Italia.

Le condizioni di Bakayoko e Pobega

- Per quel che concerne Tiemoué Bakayoko, non è sceso in campo contro lo ZTE a seguito di un lieve fastidio al ginocchio ma già ieri aveva svolto il riscaldamento con i compagni e oggi si è allenato.

Tommaso Pobega, invece, ha riportato un risentimento alla coscia. Nulla di preoccupante, ma nei prossimi allenamenti svolgerà un lavoro differenziato per rientrare in gruppo non appena sarà smaltito il risentimento.

Divock Origi prosegue nel suo lavoro individuale.