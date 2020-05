MN - Virdis: "Sacchi? Tutte le persone hanno lati negativi"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l’ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis è tornato a parlare della sua carriera con la maglia rossonera (Qui l’intervista completa) e di Arrgio Sacchi: "Io ho un ricordo positivo perché mi ha dato la possibilità di giocare in un grande Milan, una squadra che giocava a memoria e che è ricordata come una delle formazioni più grandi di sempre. Lui sicuramente ne è stato uno degli artefici. Tutte le persone hanno lati negativi ma anche molti risvolti positivi."