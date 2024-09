MN - Visnadi: "Fonseca bravissimo nei rapporti. Non mi spiego perché al Milan non ci riesca"

Prima pausa nazionali e si discute a bocce ferme di Milan, tra mercato, risultati in campo e problemi da gestire. Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it

Fonseca non è stato accolto tra il tripudio dei tifosi. Non c'è il sospetto che anche i giocatori non siano stati entusiasti della scelta?

"Non saprei. Ho degli amici che sono stati allenati da Paulo Fonseca e me ne hanno parlato benissimo, peraltro ritenuto bravissimo nella gestione dei rapporti. Non mi spiego perché non ci riesca al Milan".

I tifosi sognavano Conte

"Conte ha fatto a Napoli delle cose che non potevano coesistere in questo Milan. Nonostante non sia facile la convivenza con De Laurentiis, ma ha ottenuto ciò che voleva. Fonseca invece ha parlato bene di Kalulu e il Milan l'ha regalato alla Juve. Ha parlato bene di Saelemaekers ed è stato dato via..."

Il mercato, dicevi, non ti ha convinto

"Sembra fatto col sorteggio, con i bussolotti. Per carità, non ho dubbi che Fofana verrà fuori. Morata gran colpo a quella cifra, ma è arrivato al posto di Giroud. Mentre il Milan aveva bisogno di un'iniezione supplementare. Ha preso Abraham l'ultimo giorno di mercato dopo un anno e mezzo in cui l'inglese ha avuto delle difficoltà. E poi l'errore dare alla Juve un giocatore come Kalulu a quelle condizioni, permettendole di spendere le altre risorse su altre figure. Su Emerson Royal parla la sua storia, c'è poco da scoprire: alla fine Calabria giocherà più di lui".