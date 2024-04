MN - Visnadi: "Milan fuori con la Roma? Non me lo aspettavo, ero convinto che i rossoneri fossero favoriti"

Tempo di bilanci e di processi in casa Milan. Fuori dall'Europa League che era diventato il grande obiettivo stagionale, la squadra ora si ritrova a giocare le ultime sei partite di campionato col morale a terra, aspettando la nuova stagione. Col destino del tecnico Stefano Pioli che appare ormai segnato. Ne abbiamo parlato con la nota firma Gianni Visnadi. In esclusiva per MilanNews.it.

Si aspettava questo Milan?

"Sinceramente no. Ero convinto che il Milan fosse favorito, perché lo ritengo superiore, più forte. Scherzando, ma non troppo, potrei dire che non ho sbagliato io il pronostico, è stato il Milan ad aver sbagliato queste due partite. Roma molto più organizzata".