MN - Vogel: "Leao può fare la differenza, deve volerlo. Theo mentalmente non è un top player"

Che fine ha fatto Johann Vogel? Lo storico centrocampista svizzero, che ha vestito anche la maglia del Milan, 22 presenze nella stagione 2005/06, in una delle squadre più forti di sempre. Oggi, a 47 anni, Vogel allena in un piccolo club del suo paese, l'FC Naters Oberwallis. E coglie l'occasione per raccontarsi, ai microfoni di MilanNews.it.

Segui il Milan?

"Lo seguo, certamente. Ho visto alcune partite, non è più la grande squadra in cui giocavo e sono un po' triste di ciò. Quando c'ero io, nel 2005, c'erano solo grandi nomi, i migliori al mondo. Questo è ciò che dovrebbe essere sempre il Milan".

Nel Milan attuale c'è un giocatore che può fare la differenza come i campioni dei tuoi tempi?

"Leao è un giocatore che può fare la differenza, ma è troppo discontinuo ed è un peccato perché potrebbe essere uno dei migliori in assoluto. Magari se fosse più costante, se aiutasse di più in difesa… Ancora non è detto, però, ha l'età per crescere ancora. Deve solo volerlo".

E Theo Hernandez?

"Theo mentalmente non è un top player".