MN - Volpi: "Pioli è cresciuto in maniera esponenziale"

Jacopo Volpi, giornalista Rai, ha parlato a MilanNews.it di Stefano Pioli, allenatore campione d'Italia con i rossoneri:

Pioli è sulla strada giusta per diventare un top manager?

“È cresciuto in maniera esponenziale. Avendo alle spalle un tandem come Maldini e Massara si è potuto concentrare solo sul ruolo di allenatore e questo non è un aspetto da poco. Quando c’è una società così non serve Ferguson in panchina ma solo un tecnico che sappia fare bene il tecnico. Stefano Pioli lo ha dimostrato”.