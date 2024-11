MN - Vrablik (BBC): "Slovan pragmatico, Weiss punta prima di tutto a non subire reti"

È già tempo di Champions League col Milan che torna a Bratislava 32 anni dopo l'ultima volta. A introdurci allo Slovan, campione di Slovacchia in carica e prossimo avversario dei rossoneri, il collega Lukas Vrablik, corrispondente per BBC, The Guardian e World Soccer dalla Slovacchia. In esclusiva per MilanNews.it

Che Slovan Bratislava troverà il Milan?

"Stanno dominando in patria da qualche anno, in Champions è più difficile perché il livello è differente e la rosa non è così ampia. L'ultima partita contro il Kosice, finita in parità, ha evidenziato come sia complicato lottare su due fronti differenti per lo Slovan"

Qual è lo stile di gioco dello Slovan?

"Vladimir Weiss è probabilmente l'allenatore più vincente in Slovacchia nella storia recente, basti pensare all'exploit alla guida dell'Artmedia qualche anno fa, portata in Champions League e dove ha sfidato l'Inter. È un allenatore pragmatico, che punta prima di tutto ad avere una solidità difensiva e a non subire reti. 4-2-3-1 è il suo modulo, i giocatori lo apprezzano molto e devo dire che dal punto di vista psicologico è molto bravo".