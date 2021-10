MN - Zambrotta: "Il Milan sta facendo un grande campionato, è una squadra viva"

Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan, è intervenuto all'Allianz Cloud di Milano in occasione dell'evento Wembrace Sport, commentando il cammino intrapreso fino a questo momento dal Milan: "Il Milan sta facendo un grande campionato, così come il Napoli e l'Inter che con la Juve sono poco dietro; ci sono squadre che stanno lottando su più fronti, ma la strada è ancora molto lunga. È ancora presto, anche l'anno scorso è partito forte e poi ha perso punti per strada. Ci sono ancora tante competizioni da giocare è ancora troppo presto per fare previsioni. Il Milan però è una squadra viva e con entusiasmo e questo è importante"