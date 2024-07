MN - Zapelloni commenta Morata: "Non è quel giocatore che ti fa sognare, ma i suoi 15 gol li può garantire"

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra le diverse tematiche affrontate, ecco un estratto sul possibile prossimo attaccante del Milan, Alvaro Morata. Queste le considerazioni del giornalista:

"Lo abbiamo già visto in Italia, può garantire ciò che garantiva Giroud, i suoi 15 gol li può fare. Non è un giocatore che mi fa sognare ma penso possa andare bene per il campionato italiano".