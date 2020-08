MN - Zapelloni: "Uno come Bakayoko sarebbe importante, farei qualcosa anche in difesa"

Umberto Zapelloni, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), ha detto la sua in merito alle necessità sul mercato in casa rossonera: “Se il Milan è quello del post lockdown e resta con questa intensità di gioco ha dimostrato di essere una squadra che può battere chiunque. In questo momento, quindi, c’è bisogno di qualche ritocco e non di una rivoluzione vera e propria. L’ultimo nome che si fa è quello di Chiesa, un giocatore dalle grandi qualità ma che costa molto. Tonali, un altro grande giocatore, è un giocatore su cui investirei. Ci vuole un cambio secondo me per Bennacer e Kessiè perché hanno giocato tantissimo. Un giocatore come Bakayoko sarebbe importante. In attacco bisogna cominciare a pensare anche ad un dopo Ibrahimovic. Leao può crescere ancora insieme a Rebic, un giocatore per cui bisogna chiudere ancora l’affare. In difesa, invece, sicuramente si può fare qualcosa a livello centrale oltre alle conferme di Romagnoli e Kjaer. Il Milan forse non ha bisogno di una stella, ha bisogno più di qualche giocatore utile che di una sola stella."