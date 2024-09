MN - Zille: "Secondo me il Milan esce rafforzato dal mercato rispetto alla passata stagione"

vedi letture

Il Milan di Paulo Fonseca ha ancora una volta fallito l'appuntamento con la vittoria pareggiando 2 a 2 a Roma contro la Lazio sabato scorso. Ciò che però è più saltato all'occhio della sfida all'Olimpico è stato senza ombra di dubbio il comportamento avuto da Theo Hernandez e Rafael Leao al momento del cooling break del secondo tempo, del quale abbiamo parlato in compagnia della bordocampista di DAZN Federica Zille.

Abraham sul gong, poi Morata ed altri 3: come valuti il mercato del Milan?

"La Juve ha dimostrato nelle prime giornate di essere avanti rispetto al Milan. Ha fatto un mercato importantissimo, perché ha speso quasi 200 milioni. Tutti gli obiettivi sono stati centrati dalla Juventus, a differenza del Milan. Ad esempio il Diavolo su Zirkzee non è riuscito a centrare l'obiettivo, e già è dovuto ricorrere ad un piano B, Morata, che per me è ottimo come piano B. Il problema è che forse anche loro si stanno ponendo il dubbio intanto del vice Morata, avendo rinnovato il contratto di Luka Jovic e poi l'ultimo giorno essere andati su Abraham, dopo aver annunciato che il mercato in entrata era chiuso con Fofana. Ecco, a differenza di quello della Juventus, mi sembra che la programmazione del mercato rossonero non abbia seguito proprio tutti i punti in scaletta diciamo, o che comunque abbia avuto delle deviazioni perché si sono resi conto che la rosa andava comunque sistemata negli ultimi giorni di mercato".

In conclusione

"Per il resto la squadra esce secondo me rafforzata rispetto alla passata stagione. Anche solo vedendo come Pavlovic si è inserito in difesa, è forse l'unica nota veramente positiva di questo inizio di campionato. Per il resto vediamo. Fofana è il profilo giusto, era quello che volevano, obiettivo centrato in questo caso sì, ma vorrei vedere qualcosa in più rispetto a quello che ho visto contro la Lazio. Per quanto riguarda l'attacco aspettiamo di vedere Morata al 100%. Emerson Royal non mi sta convicendo più di tanto, ma forse va dato tempo anche a lui. I risultati che stiamo vedendo in campo dicono che il Milan ha ancora bisogno di rodaggio mentre gli altri sono già partiti forte".