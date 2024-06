MN - Zironelli: "Bisogna partire dal presupposto che la squadra Under 23 dev'essere sempre a disposizione della prima squadra"

Il Milan è pronto a fare il suo ingresso con l'Under 23. Scelta anche la denominazione: Milan Futuro. Un mondo nuovo per i rossoneri, che avrebbero potuto avviare il progetto già sei anni fa sotto la gestione Li Yonghong. Progetto poi abortito col passaggio a Elliott e che lasciò nel 2018 la sola Juventus a sperimentare la seconda squadra. Mauro Zironelli era il tecnico dei bianconeri nella stagione d'esordio in Serie C, l'apripista del mondo U23 in Italia. E ai microfoni di MilanNews.it ci racconta le difficoltà iniziali e i risultati ottenuti col tempo:

Lei è stato il primo a battere questa strada, guidando nel 2018 la Juventus Under 23. Che esperienza è stata?

"Noi abbiamo fatto da apripista, per cui ci sono state delle difficoltà iniziali, perché eravamo i primi ad affacciarci in questo mondo, dovevamo prendere le misure. E l'organico era molto scarno. Devi partire dal presupposto che la squadra Under 23 dev'essere sempre a disposizione della prima squadra, altrimenti vai in difficoltà. Difatti è importante interagire con la Primavera, perché se i tuoi giocatori vengono aggregati in prima squadra anche solo per gli allenamenti della prima squadra devi attingere a cascata dalle squadre giovanili. Nel mio caso specifico diciamo che ci furono difficoltà iniziali, ma perché eravamo partiti con una decina di giocatori. Poi sono arrivati alcuni elementi esterni e ci siamo ricompattati verso la fine. In tanti hanno riconosciuto che il mio è stato un lavoro da pioniere e ora si sta raccogliendo tutto ciò che si è seminato".