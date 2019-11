Modric chiama la Serie A: "Mi piace, vedremo se un giorno potrò giocarci"

Luka Modric ha ritirato stasera a Montecarlo il premio Golden Foot. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista croato ha strizzato l'occhio alla Serie A, dove tanti club da tempo inseguono il sogno di tesserarlo: "L’Italia mi piace, è vicino alla Croazia - ha spiegato in esclusiva a Sky Sport - seguo la Serie A perché ho molti compagni di Nazionale che ci giocano. Poi gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati. Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia. Non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid , mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì".