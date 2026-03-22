Modric soddisfatto: "Vittoria importante prima della sosta, avanti insieme!"
Luka Modric esulta così dopo la bella vittoria contro il Torino. Le parole del campione croato postate sul profilo account Instagram.
IL TABELLINO
MILAN-TORINO 3-2
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (1'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (46'st Odogu), Fofana (25'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (32'st Gimenez), Füllkrug (25'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan; Jashari. All.: Allegri.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (44'st Kulenović); Pedersen, Vlašić, Prati (18'st İlkhan), Gineitis (29'st Casadei), Obrador (44'st Nkounkou); Simeone, Zapata (18'st Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán; Anjorin, Ilić, Tameze. All.: D'Aversa.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Gol: 37' Pavlović (M), 44' Simeone (T), 9'st Rabiot (M), 10'st Fofana (M), 38'st rig. Vlašić (T).
Ammoniti: 9' Tomori (M), 37'st Pavlović (M), 48'st İlkhan (T), 51'st Gimenez (M).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan