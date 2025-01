Moggi: "Bisogna rivoluzionare la società del Milan e fare le cose nella maniera più consona"

“Chi lotta per vincere il campionato è sicuramente il Napoli e non la Juve. Questo Napoli è maturo per arrivare al traguardo finale”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex dg della Juventus Luciano Moggi.

Come vede la Juve di quest’anno?

“È in crescita e bisogna aspettare. La squadra è in evoluzione. Deve concretizzarsi in qualcosa di positivo e concreto. Mancano i leader, ha ottimi ragazzini che possono dare spettacolo. Ma ci vuole quel qualcosa in più”.

Quanto perde il Napoli senza Kvaratskhelia?

“L’ultima partita il Napoli ha dimostrato di poterne fare a meno. Chi regge tutto lì è il mister. Probabilmente anzi sicuramente sarà sostituito con Garnacho. La forza di questa squadra è la voglia di vincere”.

Si aspetta Garnacho a breve in azzurro?

“Penso proprio di sì. Ma non sarà lui determinante bensì il collettivo”.

L’Inter guarda ad investimenti per il futuro.

“Non ha bisogno di fare mercato. Ad ogni titolare corrisponde una riserva di pari peso”

E il Milan?

“Bisogna rivoluzionare la società e fare le cose nella maniera più consona. Il Milan ha una buona squadra ed è imbattibile quando Leao è in forma e riesce a dare quello che sa. L’esempio tipico è in Arabia. Contro la Juve invece era come se non ci fosse e ha vinto la Juventus. Gli aghi della bilancia sono lui e Hernandez. Tolti loro il Milan è carente”.