MON-MIL (0-0): annullato un gol a Mota per un fallo di Bondo su Theo. Proteste energiche dei padroni di casa

vedi letture

Al sesto minuto di gioco il Monza aveva trovato il vantaggio con Dany Mota dopo una sponda di testa in area di Djuric. Retroguardia rossonera ancora una votla impreparata, il direttore di gara però annulla il gol per un contatto, secondo lui falloso, tra Bondo e Theo ad inizio azione. Il VAR non può intervenire in quanto si tratta di una valutazione di campo, grandissime proteste dei padroni di casa.