Moncada: "Abbiamo fiducia in Conceiçao. A fine stagione faremo il punto della situazione"

vedi letture

Geoffrey Moncada, Direttore Tecnico rossonero, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Roma-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del dirigente francese:

Furlani ha definito la stagione fallimentare, è d’accordo? Dove sono stati gli errori?

“Sono d’accordo con lui, siamo molto delusi per la stagione ma ti lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame adesso. In stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A, Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia… Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi”.

Il futuro di Conceiçao:

“Abbiamo fiducia in Sergio, ha fatto di tutto per noi. È arrivato a gennaio e non era facile, siamo qua per supportarlo oggi e a fine stagione faremo un punto della situazione, è normale. Fiducia in lui, è un bravo allenatore”.